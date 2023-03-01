Держава втратила 9 млн грн через неякісне виробництво

Поліція викрила 43-річного директора харчового підприємства на постачанні неякісних консерв для військових Національної гвардії України. За даними правоохоронців, збитки від закупівлі консерв у цього підприємця сягають 9 млн грн. Проведені дослідження виявили, що продані чоловіком продукти є небезпечними для споживання. За постачання неякісних консерв йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про небезпечні консерви повідомили київські правоохоронці в середу, 1 березня. 43-річний уродженець Сум уклав контракт з державою на 9 млн грн. «Підприємець за договором виготовляв та постачав харчові продукти у військові частини НГУ в різні регіони на суму близько 9 мільйонів гривень. Однак виготовлена підприємством продукція виявилася неякісною та небезпечною для споживання», – повідомили в прес-службі поліції Києва.

За даними слідства, директор підприємства укладав договори з державними установами. Проте лабораторні дослідження показали, що консерви цього підприємства непридатні та небезпечні для вживання. «Чоловік вирішив виготовляти консервовану м’ясо-рослинну продукцію, яка не відповідає повною мірою нормам законодавства у сфері обігу харчових продуктів, зокрема державному стандарту України щодо виготовлення консерв. Правоохоронці відправили продукцію на проведення лабораторних досліджень, згідно з висновками яких консервна продукція непридатна для вживання. За окремими показниками виготовлене є небезпечним для споживання та може спричинити шкідливий вплив на здоров’я людини», – розповіли правоохоронці.

Правоохоронці оцінюють збитки від діяльності підприємця у 9 млн грн.

Підприємцю оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення розтрата майна), що передбачає до 12 років позбавлення волі.