Ворог задіяв близько двох взводів особового складу та бронетехніку під час штурму

Російські військові проводили штурмові дії у районі населеного пункту Андріївка, що на Донеччині. Про це у четвер, 3 березня, повідомив Генштаб ЗСУ.



За даними військових, ворог задіяв близько двох взводів особового складу та бронетехніку під час штурму. Українські воїни відбили атаку, наразі підтвердили втрати противника у бронетехніці: уражено – 12 одиниць, з них повністю знищено – 7. Крім цього, 18 загарбників було ліквідовано та ще 7 – поранено.



«Підрахунок втрат ворога триває», – додали у дописі.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов в ефірі «Суспільне. Студія» заявив, що поблизу Андріївки тривають активні бої.

«Там активні бойові дії. Це фактично стик Новопавлівського та Покровського напрямків. Там відносно багато росіян, й відносно висока інтенсивність бойових дій. Бій іде достатньо постійно. Дуже важко коментувати, коли мова йде про невеликий населений пункт, який фактично розташований на зоні перетину, він фактично обстрілюється обома сторонами», – додав речник.