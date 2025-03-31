ЗСУ знищують штурмові групи противника ще на підступах до оборонних позицій

Росіяни активізували атаки на Лиманському напрямку, намагаючись прорвати оборону ЗСУ. Для штурмів ворог використовує добре підготовлених контрактників. Про це у понеділок, 31 березня, повідомило Оперативно-стратегічне угрупування військ «Хортиця».

«Російські війська час від часу проводять серію атак. Найгарячіше - в смузі відповідальності воїнів бригади Хоробрих», – йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку Росія активізувала наступальні дії здебільшого піхотними групами. Та військові наголошують, що ворог зміг накопичити суттєву чисельну перевагу, а підрозділи укомплектовані переважно добре підготовленими контрактниками.





«Воїни бригади Хоробрих знищують штурмові групи противника ще на підступах до наших оборонних позицій, виборюючи кожен метр української землі», – додають у дописі.

За даними Генштабу, у неділю, 30 березня, на Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Росіяни намагалися просунутися вперед поблизу Надії, Ямполівки, Колодязів та в бік Богуславки, Нового і Новомихайлівки.

Карта від Генштабу, бойові дії на Лиманському напрямку станом на 30 березня

Нагадаємо, 30 березня стало відомо, що на Куп’янському напрямку Сили оборони знищили міст через річку Оскіл, який росіяни звели для перекидання своєї техніки.