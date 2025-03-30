На Куп’янському напрямку Сили оборони знищили міст через річку Оскіл, який росіяни звели для перекидання своєї техніки. Про це повідомили в пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» 30 березня.

У суботу, 29 березня, на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили піхотні атаки ворога біля Камʼянки, Піщаного, Петропавлівки та Загризового. Військові зауважують, що російська армія не полишає намірів навести переправу в районі Дворічної для перекидання техніки на західний берег річки Оскіл.

«Для наведення переправ було застосовано важкий механізований міст. Українські військові успішно знищили ворожу інженерну техніку», – ідеться в повідомленні.

Мапа бойових дій в районі Харківщини cтаном на 29 березня (DeepState)

В ОСУВ додають, що російська армія продовжує використовувати застарілі зразки бронетанкового озброєння, зокрема танки Т-55, переобладнані для переміщення особового складу на передові позиції та в районі зосередження.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, станом на 16:00 30 березня на Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять штурмових дій в бік Радьківки, Піщаного, Богуславки та неподалік Загризового. Два боєзіткнення тривають.

Нагадаємо, 28 березня українські десантники відбили ворожий наступ на Куп’янському напрямку Харківщини. Росіяни втратили орієнтовно 90 солдатів, 12 бойових бронемашин та один танк.