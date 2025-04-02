Маруся Чурай – не лише відомий твір Ліни Костенко, а й легендарна народна співачка та поетеса часів Хмельниччини. Її вважають авторкою відомих народних пісень, проте дослідники досі дискутують, чи жила вона насправді. Про цю постать розповіли на сторінці Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти.

Що відомо про Марусю Чурай

За відомою інформацією, Маруся Чурай народилася у Полтаві 1625 року. Саме цього року виповнюється 400 років від народження видатної поетеси та авторки пісень, однак точна дата невідома.

«Вона була дочкою козацького сотника Гордія Чурая, який став одним із лідерів антипольського повстання Острянина та в 1638 році як бунтівник був спалений на багатті у Варшаві. Гордія вважали народним героєм, а до вдови та доньки ставилися з великою шаною. Їхній будинок у Полтаві нібито стояв на березі Ворскли, неподалік Хрестовоздвиженського монастиря, що зберігся досі», – пише Держагентство з питань мистецтв та мистецької освіти.

Ворскла у Полтаві (фото ZAXID.NET)

Маруся Чурай жила в часи Хмельниччини. Музикознавець Леонід Кауфман доводив, що вона існувала насправді, а Григорій Нудьга вважав її швидше літературною легендою, яку створив Олександр Шаховський. Про цю особистість немає жодних документальних свідчень. Багато архівних документів та інших письмових свідчень згоріли під час великої пожежі у Полтаві 1658 року, через п’ять років після її передчасної смерті.

Маруся була закохана в Гриця Бобренка, сина хорунжого Полтавського полку, з ним таємно заручилася. Коли 1648 року Гриць вирушив на війну, Маруся чекала на нього 4 роки. Але після повернення Гриць покохав іншу дівчину із заможної сімʼї. Маруся Чурай вирішила отруїти себе, проте зілля випадково випив Гриць. Цю історію ми чуємо у відомій, вже народній пісні, «Ой не ходи, Грицю».

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За це Полтавський суд засудив її до страти, але за універсалом Богдана Хмельницького дівчину помилували. Про документ подбав козак Іван Іскра, який був закоханий в Марусю.

«У розумі ніхто не губить, кого щиро любить. Отже, і карати без розуму не доводиться, а тому наказую: зарахувати голову полтавського урядника Гордія Чурая, відрубану ворогами нашими, заради чудових пісень, що вона їх складала. Надалі ж без мого наказу смертних вироків не здійснювати. Марусю Чурай з-під варти звільнити», – зазначалося в тексті універсалу.

Дівчина ходила на прощу до Києва, але горе її добило: вона передчасно померла у 28 років. Маруся Чурай стала своєрідним образом-символом, уособленням української жінки – творчині народної поезії.

Памʼятник Марусі Чурай в Полтаві (фото ZAXID.NET)

Григорій Квітка-Основʼяненко цікавився розповідями про Марусю Чурай і зібрав про неї велику кількість матеріалів, які, на жаль, втрачені разом з архівом письменника.

Літературознавець і фольклорист Михайло Возняк припускав, що «лише на фантазії побудована пісенна творчість Марусі Чураївни, якій поприписувано кілька пісень».

Пісні, які стали народними

Половина пісень Марусі Чурай дійшла до нас завдяки бухгалтеру Селегеню, який записав їх у рукописний альбом у 1853 році з припискою, що пісні ці створенi «Марусею, дочкою бравого полтавського урядника Гордія Чурая».

У цьому альбомі записано вісім пісень Марусі Чурай:

«Ішов милий горонькою», яка починається з другої строфи «Ой, ти живеш на гороньці»;

«Чи ти, милий, припав пилом»;

«Котилися вози з гори»;

«Віють вітри, віють буйні»;

«Хилилися густі лози»;

«Шумить-гуде дібровонька»;

«Сидить голуб на березі»;

«Болить моя головонька».

Але народна памʼять вважає поетесу авторкою близько 20 пісень. Окрім перелічених, ще й таких: «Засвіт встали козаченьки» (інша версія «Засвистали козаченьки»), «Зелений барвіночку», «На городі верба рясна», «Грицю, Грицю, до роботи», «Котилися вози з гори», «Ішов милий горонькою».

Вважається, що пісні Маруся Чурай зазвичай створювала на основі подій із власного життя. Тому біографію авторки склали за її ж творами та на основі усних переказів.

Образ Марусі Чурай в літературі і мистецтві

Постать Марусі Чурай була легендарною ще за її життя, її творчість розійшлася усіма регіонами. А після смерті її образ часто використовували в літературі.

Про неї писали такі автори:

Григорій Бораковський, драма «Маруся Чурай – українська піснетворка» зі слів старого козака з Полтавщини.

Кирило Тополя створив пʼєсу «Чари»;

Левко Боровиковський написав «Чарівницю»;

Степан Руданський – «Розмай»;

Володимир Александоров – оперету «Ой не ходи, Грицю…»;

Марко Кропивницький створив пєсу «Дай серцю волю, заведе в неволю»;

Михайло Старицький – драму «Ой, не ходи, Грицю, та й на вечорниці», за якою 1978 року зняли художній фільм;

Володимир Самійленко – віршована драма з авторськими домислами;

Ольга Кобилянська – повість «У неділю рано зілля копала»;

Іван Микитенко – історична пʼєса «Маруся Шурай»;

драматична поема Івана Хоменка «Марина Чурай»;

«Дівчина з легенди» – драматична поема Любові Забашти;

поема «До тієї Чураївни (Парубоцька балада)» Бориса Олійника;

історичний роман у віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай» відзначили Шевченківською премією у 1987 році.

Вистава «Маруся Чурай» у Київському національному академічному театрі оперети

До її образу зверталися також Валентин Чемерис («Засвіт встали козаченьки…»), Іван Сенченко («Ой не ходи, Грицю, та на вечорниці»), Марія Вольвач (пʼєса «Охайнулась, та пізно»), В. Черемша (повість «Маруся Чурай», 1969), Юзеф Богдан Залеський, Ольга Чюміна (Михайлова) та інші.

Памʼятник Марусі Чурай розташований у центрі Полтави – біля академічного обласного музично-драматичного театру ім. Гоголя на Театральній площі. А памʼять про неї живе у піснях.