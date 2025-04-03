Cмертельна ДТП сталася на залізничній колії біля Щирця

У середу, 2 квітня, на залізниці поблизу села Черкаси Щирецької громади на Львівщині під колесами поїзда загинув 35-річний чоловік. За даними департаменту з питань цивільного захисту ЛОВА, трагічний інцидент стався 2 квітня близько 22:40 на залізничному перегоні «Миколаїв – Щирець» поблизу села Черкаси Щирецької громади. Пасажирський поїзд №50 сполученням «Трускавець – Київ» смертельно травмував 35-річного мешканця села Дмитрів Щирецької громади. У результаті ДТП затримка поїзда становила понад три години. Обставини події встановлюють правоохоронці.

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