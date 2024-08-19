Смертельна аварія сталася у мікрорайоні Рясне

У понеділок, 19 серпня, у мікрорайоні Рясне у Львові під колесами мотовоза загинув 15-річний скутерист.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 14:30 на залізничній станції «Рясне ІІ» на вул. Прилбицькій у Львові. Відбулося зіткнення мотовоза та скутера, яким керував 15-річний місцевий мешканець. Від отриманих травм хлопець загинув на місці.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що медики, які прибули на місце події, контатували смерть хлопця. Як видно на опублікованих поліцією фото, інцидент трапився на пішохідному переході через залізничну колію.

Хлопець на скутері загинув під мотовозом у Рясному

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ. Стаття передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років.