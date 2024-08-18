Дерево впало на вагон поїзда через негоду на Стрийщині

У неділю, 18 серпня, через буревій у Стрийському районі дерево впало на вагон поїзда №6424 Стрий-Івано-Франківськ. У пресслужбі «Укрзалізниці», що внаслідок інциденту четверо пасажирів отримали поранення.

«Всі постраждалі оперативно отримали першу допомогу, чотирьох пасажирів із різаними травмами забрала швидка, їхні життя в безпеці. Поїзд №6424 вже продовжує рух із затримкою 1 год. 42 хв. Пасажирів пересадили з ушкодженого вагона до резервного, який залізничники оперативно причепили під час стоянки», – повідомили в «Укрзалізниці».

Наслідки падіння дерева (Фото Ольги Данилів)

У відомстві наголошують, що наразі Україною шириться штормове попередження. «Укрзалізниця» просить стежити за попередженнями синоптиків. Попри негоду поїзди продовжують рух.

Окрім того, шквальний вітер повалив дерева на кількох вулицях у Стрию.