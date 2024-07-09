Злива та град спричинили паводок у селі Буковець на Мукачівщині

Ввечері 8 липня короткочасні зливи та град спричинили паводок на Мукачівщині. Потічок у селі Буковець вийшов з берегів і пошкодив автомобільний міст. Рятувальники з правоохоронцями продовжують пошуки 68-річної місцевої мешканки, яку віднесло паводковою хвилею.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області, у селі Буковець внаслідок негоди розмило дороги, одну з секцій мосту та затопило будинки й дворогосподарства місцевих жителів.

«Фахівці ДСНС відкачували воду з 3-х підвальних приміщень приватних домоволодінь. Бригади РЕМ відновлювали пошкоджені лінії електропередач та електроопори. Через пошкодження паводковою хвилею автомобільного моста відсутнє транспортне сполучення з 140 дворогосподарствами», – розповіли рятувальники.

На Мукачівщині тривають пошуки 68-річної жінки, яку віднесло течією річки. У Буковці працюють працівники Воловецького відділення поліції та рятувальники, які обстежили русла місцевого потічка та річки Жденіївка. Станом на 10:00 9 липня закарпатку ще не знайшли.