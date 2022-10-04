Нобелівську премію з фізики 2022 року отримали Ален Аспект (Франція), Джон Ф. Клаузер (США) та Антон Цайлінгер (Австрія). Про це в вівторок, 4 жовтня, повідомив Нобелівський комітет.

«Лауреати #NobelPrize з фізики 2022 року провели новаторські експерименти з використанням заплутаних квантових станів, де дві частинки поводяться як єдине ціле, навіть коли вони розділені. Результати розчистили шлях для нових технологій, заснованих на квантовій інформації», – повідомили в нобелівському комітеті.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Physics to Alain Aspect, John F. Clauser and Anton Zeilinger. pic.twitter.com/RI4CJv6JhZ — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2022

У 1960-х вчений Джон Стюарт Белл розробив математичну нерівність. Вона стверджує, що якщо є приховані змінні, кореляція між результатами великої кількості вимірювань ніколи не перевищить певного значення. Однак квантова механіка передбачає, що певний тип експерименту порушить нерівність Белла.

Джон Клаузер розвинув ідеї Джона Белла і провів практичний експеримент. Його вимірювання підтвердили квантову механіку, явно порушуючи нерівність Белла. Це означає, що квантову механіку не можна замінити теорією, яка використовує приховані змінні.Деякі лазівки залишилися після експерименту Джона Клаузера. Ален Аспект розробив установку, використовуючи її таким чином, щоб закрити одну з них. Він зміг змінити налаштування вимірювання після того, як заплутана пара залишила своє джерело, тому налаштування, які існували на момент їх випромінювання, не могли вплинути на результат.

Використовуючи вдосконалені інструменти та довгу серію експериментів, Антон Цайлінгер почав використовувати заплутані квантові стани. Серед іншого, його дослідницька група продемонструвала явище під назвою квантова телепортація, яке дозволяє переміщати квантовий стан від однієї частинки до іншої на відстані.

До слова, напередодні фахівець з еволюційної генетики, шведський біолог Сванте Паабо став лауреатом Нобелівської премії з фізіології й медицини 2022 року.