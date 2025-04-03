У Суховолі двоє підлітків на самокаті постраждали в ДТП

У середу, 2 квітня, у селі Суховоля поблизу Львові двоє підлітків, віком 14 та 15 років, на самокаті потрапили під колеса легковика BMW 528. У результаті дітей госпіталізували в нейрохірургічне відділення з травмами голови.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОВА та поліції Львівщини, ДТП сталася близько 14:20 у селі Суховоля Зимноводівської громади на перехресті вул. Відродження та Івана Франка. Відбулось зіткнення автомобіля BMW 528, яким керував 45-річний місцевий житель, та самоката, на якому рухались двоє неповнолітніх мешканців села. Відомо, що піддлітки, віком 14 та 15 років, виїхали на самокаті з вул. Івана Франка на вул. Відродження.

За кермом легковика був 45-річний місцевий житель

У результаті ДТП водія та пасажира самоката з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували в нейрохірургічне відділення львівської лікарні святого Миколая. За фактом аварії поліція розслідує кримінальне провадження.