Росіяни шукають можливість уникнути штурмів у Запорізькій області

Російське командування вирішило відмовитися від евакуації поранених солдатів з лінії фронту у Запорізькій області після невдалих штурмів. Про це у середу, 2 квітня, повідомив партизанський рух «АТЕШ».

Агент партизанського руху з-поміж військовослужбовців 70-го МСП ЗС Росії з’ясував, що командування прийняло рішення відмовитися від евакуації поранених солдатів. За словами партизан, на Запоріжжі росіяни все частіше використовують тактику малих груп без застосування техніки. Тому у разі поранення ніхто не виїжджатиме і забиратиме солдатів.

«Якщо раніше командування хоча б на словах давало надію на повернення зі штурму, то тепер відкритим текстом заявляє, що технікою заради пари бійців ризикувати не будуть – у поранених немає шансів», – зазначають у дописі.

У повідомленні наголошують, що таке ставлення серйозно підірвало моральний стан і без того втомлених солдатів. Тому багато хто шукає можливість уникнути штурмів у Запорізькій області або перевестись до інших підрозділів.

Нагадаємо, наприкінці березня партизани повідомили про випадки масового утоплення росіян під час навчань у Херсонській області.