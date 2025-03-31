У ніч на 29 березня на вул. Кобзарській у Львові вбили поліцейського

У ніч на суботу, 29 березня, на вул. Кобзарській у Львові нападник тяжко побив 29-річного поліцейського, який був поза службою. У результаті правоохоронець загинув. Вбивство сталося поблизу будинку відомого львівського готельєра, власника «Євроготелю» Ігоря Машталера. Поліцейський працював охоронцем будинку бізнесмена.

Як повідомили в поліції Львівщини, 29 березня близько 2:00 ночі на вулиці Кобзарській 44-річний житель Львова, перебуваючи у стані сп’яніння, завдав 29-річному співробітнику поліції Львівщини тілесних ушкоджень, від яких той помер на місці. На той час правоохоронець перебував поза службою.

За даними видання LvivMediа, вбивство сталося біля будинку, де проживає родина власника «Євроготелю» Ігоря Машталера. Поліцейський підробляв, працюючи охоронцем будинку бізнесмена, і якраз був на посту. П’яний хуліган гримав у браму будинку, охоронець вийшов з’ясувати, що відбувається. У результаті зловмисник завдав постраждалому сметельних травм.

Нападника вже затриманили, йому повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні (ч. 2 ст. 121 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. Cам бізнесмен від коментарів з приводу трагічного інциденту відмовився.

Як повідомлялося, у 2021 році у Львові було вчинено розбійний напад та пограбування будинку родини Машталерів, які є власниками низки львівських готелів, зокрема, «Євроготель» і «Соната». Грабіжники викрали з будинку 4,6 млн грн. Трьом обвинуваченим суд виніс вироки у вигляді 10-11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.