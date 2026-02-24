Смертельне побиття сталося біля будинку бізнесмена Ігоря Машталера, де поліцейський підробляв охоронцем

Личаківський районний суд Львова оголосив вирок львів’янину Сергію Грицьківу, який у березні 2025 року побив до смерті 29-річного поліцейського батальйону поліції особливого призначення Івана Рогового, який був поза службою. Подія сталася на вул. Кобзарській у Львові поблизу будинку відомого львівського готельєра, власника «Євроготелю» Ігоря Машталера, де поліцейський підробляв охоронцем.

Як повідомив у вівторок, 24 лютого, адвокат дружини загиблого поліцейського Олег Іванов, суд присудив обвинуваченому дев’ять років позбавлення волі за побиття поліцейського, що призвело до його смерті (ч. 2 ст. 121 ККУ).

Адвокат нагадав, що загиблий поліцейський не був при безпосередньому виконанні службових обов'язків. Обвинувачений у суді заявляв, що діяв в стані необхідної оборони, оскільки, з його слів, вбитий перший почав завдавати удари, проте суд відхилив ці пояснення.

«Події були зафіксовані на камеру зовнішнього спостереження. Конфлікт розпочався із спроби проникнення обвинуваченого на приватну територію, а також у припаркований автомобіль. Обвинувачений у засіданнях "щиро каявся", при цьому заперечуючи злочин та стверджуючи про неправильну кваліфікацію. Стверджував, що оскільки поліцейський працював у полку спеціального призначення то "усіх їх вчать вбивати людей"», – розповів Олег Іванов.

Зі слів адвоката, упродовж судового розгляду обвинувачений не попросив вибачення у потерпілих дружини та батька поліцейського, лише зазначив, що «шкодує, що так сталося».

Вирок ще не оприлюднений у судовому реєстрі, він ще може бути оскаржений.

Нагадаємо, вбивство сталося у ніч на 29 березня 2025 року на вул. Кобзарській у Львові. Поліцейський підробляв охоронцем будинку бізнесмена, власника «Євроготелю» Ігоря Машталера і якраз був на посту. П’яний хуліган гримав у браму будинку, охоронець вийшов з’ясувати, що відбувається. У результаті зловмисник завдав постраждалому смертельних травм. Нападником виявився 44-річний львів’янин Сергій Грицьків, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.