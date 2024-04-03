Один із затриманих грабіжників

Личаківський районний суд Львова визнав винними львів'ян Юрія Луцишина, Романа Штаюру та Марту Демків у розбійному нападі та пограбуванні будинку родини Машталерів, якій належать низка львівських готелів. Зокрема, «Євроготель» і «Соната». Як з’ясувало слідство, обвинувачені у січні 2021 року викрали з будинку Машталерів 4,6 млн грн. Суд призначив 11 років з конфіскацією майна Юрію Луцишину. Двоє його спільників отримали 11 та 9 років в'язниці з конфіскацією майна. Крім цього, обвинувачені мають сплатити потерпілим майже 1,3 млн грн матеріальної та моральної шкоди.

У матеріалах справи йдеться, що обвинувачений Роман Штаюра понад вісім років працював охоронцем будинку, а обвинувачена Марта Демків була масажисткою родини Машталерів. Вони допомогли спланувати пограбування. Виконавцем злочину був Юрій Луцишин.

Зловмисники придбали на радіоринку два телефони та SIM-картки, щоб координувати свої дії. Впродовж 30 січня 2021 року вони стежили за власницею будинку. Приблизно о 19:00, коли жінка щойно зайшла у помешкання, що на вулиці Кобзарській, Юрій Луцишин вже був у будинку й почав бити потерпілу. Коли вона дістала телефон і спробувала покликати на допомогу, нападник почав погрожувати пістолетом і забрав телефон.

Зловмисник вимагав віддати йому гроші. Жінка злякалася погроз й виконала вимоги грабіжника. Після цього той просив показати сейф. Коли потерпіла сказала, що в будинку немає сейфа, нападник двічі вдарив ножем їй у ногу. Після цього потерпіла показала грабіжнику сейф. У матеріалах справи йдеться, що загалом Юрій Луцишин викрав понад 4,6 млн грн.

У суді Юрій Луцишин провину визнав частково. Він заперечував, що завдав жінці тілесних ушкоджень. Крім цього, заявляв, що злочин вирішив вчинити самостійно, без спільників. Обвинувачений заявив, що йому погрожували правоохоронці та вимагали надати потрібні для слідства докази. Роман Штаюра та Марта Демків також заперечували провину й заявляли, що на них тиснуло слідство.

У суді потерпіла розповіла, що охоронець будинку Роман Штаюра не увімкнув сигналізацію у день нападу. За її словами, раніше чоловік вчиняв дрібні крадіжки, на що родина не звертала увагу. Після того, як стався напад охоронець не поспішав до будинку.

Суддя Дмитро Рудаков визнав винним Юрія Луцишина у зберіганні наркотиків та розбійному нападі й призначив йому 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Роман Штаюра також отримав 11 років в'язниці з конфіскацією майна, а Марта Демків – дев'ять років в'язниці з конфіскацією майна. Крім цього, обвинувачені мають сплатити потерпілій майже 1,2 млн грн матеріальної шкоди та 100 тис. грн моральної. Також вони сплатять 25,6 тис. грн за судові експертизи та правову допомогу. Вирок можна оскаржити в Львівському апеляціному суді.