Військових затримали 20 березня 2025 року у Львові

Департамент військової контррозвідки СБУ та слідчі ДБР 20 березня викрили у Львові двох нацгвардійців, які організували незаконну схему з проходження військової служби в «тилових підрозділах». Затримані обіцяли, що за 2,5 тис. доларів допоможуть уникнути виїзду у зону бойових дій. Під час затримання військових процесуальне керівництво проводила Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Затримані нацгвардійці отримали підозри за статтею про одержання службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ). Личаківський суд обрав для кожного з них запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

В опублікованих в судовому реєстрі ухвалах йдеться, що помічник начальника відділення однієї з військових частин НГУ не пізніше як 13 березня вирішив за хабарі допомагати військовозобов'язаним потрапляти на тилові посади. До схеми він залучив раніше знайомого військовослужбовця, який обіймав посаду стрільця, і мав шукати «клієнтів» та змушувати їх платити хабарі.

Один з військовозобов'язаних 13 березня звернувся до військової частини, в якій служили затримані, щодо можливості призову. Підозрювані почали тиснути на чоловіка й переконувати, що лише заплативши хабар він зможе підписати контракт й уникнути відправлення у зону бойових дій. За позитивне рішення військовозобов'язаний мав до 17 березня принести 2 тис. доларів. Проте чоловік звернувся до правоохоронців й надалі діяв під їхнім контролем.

Правоохоронці затримали двох військових на вулиці Василя Симоненка у Львові

Військовозобов'язаний зустрівся з одним із нацгвардійців 18 березня на вулиці Науковій у Львові й передав 500 доларів авансу. Іншу частину хабаря чоловік мав принести 21 березня. Проте в нього почали вимагати загалом 2,5 тис. доларів, оскільки той передав невчасно першу частину грошей. Чоловіки знову зустрілися 20 березня. Військовозобов'язаний приніс ще 2 тис. доларів хабаря й після цього СБУ та ДБР на вулиці Василя Симоненка затримали нацгвардійців.