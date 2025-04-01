Затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі

Державне бюро розслідувань викрило колишнього заступника начальника штабу одного з командувань видів військ ЗСУ. За даними слідчих, він разом зі спільниками за хабарі переводив військових на тилові посади. Про це у вівторок, 1 квітня, повідомили у пресслужбі ДБР та Офісі генерального прокурора.

За даними слідчих, заступник начальника штабу використовував свої зв’язки та повноваження для впливу на прийняття рішень військовими керівниками, серед яких були високопосадовці ЗСУ усіх рівнів. В середньому за переведення з фронту у частину, що не залучена до бойових дій, заступник начальника штабу вимагав з військових 8 тис. доларів. Відомо, що у посадовця ЗСУ були спільники – двоє військових та цивільний.

«Учасники організованої групи були добре обізнані з формами та методами діяльності оперативних та військових підрозділів, тому розробили детальний механізм взаємодії та вживали максимальні заходи конспірації. Проте, завдяки ретельній роботі правоохоронців, їхні дії вдалося повністю задокументувати», – йдеться у повідомленні ДБР.

Всім фігурантам оголосили підозри у зловживанні впливом за попередньою змовою (ч. 2 ст. 28 та ч. 3 ст. 369-2 КК України). Їм загрожує до восьми років позбавлення волі та конфіскація майна.

Крім того, ДБР оголосило підозри чотирьом військовим, які за хабарі перевелися на службу у тил. Загалом, за даними слідчих, незаконною послугою могли скористатись 150 військових.

Нагадаємо, в Одесі СБУ та Нацполіція викрили двох військових, які вимагали хабарі за переведення у тилові підрозділи. У разі відмови – погрожували створити штучні перепони.