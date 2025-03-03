В Одесі за вимагання хабарів затримали двох військових

Співробітники Служби безпеки України та Нацполіції викрили в Одесі двох військових, які за хабарі обіцяли допомогти перевестися у тилові підрозділи. У разі відмови – погрожували створити штучні перепони. Про це у понеділок, 3 березня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Затримані – двоє товаришів по службі 32 та 51 років. За даними слідчих, вони вимагали у військового, який за станом здоров’я мав пройти ВЛК, 4 тис. доларів. За гроші затримані обіцяли вплинути на членів ВЛК, аби ті визнали військового непридатним або обмежено придатним до служби, що давало змогу перевестися до тилової військової частини. У разі відмови зловмисники погрожували штучними перешкодами та несприятливим рішенням ВЛК.

Крім того, за даними правоохоронців, 32-річний військовий також пропонував дружині бійця за 3 тис. доларів перевести чоловіка до військової частини з дислокацією в тилу. Затриманий погрожував, що у разі відмови військового залучать до безпосередньої участі в бойових діях.

Правоохоронці затримали військових після одержання всієї суми хабаря від жінки та половини від чоловіка. Фігурантам оголосили підозри в одержанні неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням та вчинене за попередньою змовою. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі та конфіскація майна.

Нагадаємо, 27 лютого Нацполіція повідомила про затримання військових, які за гроші допомагали іншим військовим вчинити дезертирство.