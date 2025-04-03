Чоловіка затримали та помістили під варту

Служба безпеки України затримала на Сумщині заступника директора місцевого навчального закладу, який передавав росіянам інформацію про розташування об’єктів ЗСУ. Чоловік сподівався на захоплення північних регіонів окупантами та намагався їм всіляко допомагати, повідомили у пресслужбі СБУ у четвер, 3 квітня.

За даними правоохоронців, на початку 2024 року заступник директора навчального закладу в прикордонній частині Сумщини почав листування з однодумцями у месенджері, де його завербував російський куратор. Чоловік погодився збирати та надавати інформацію про місце розташування підрозділів ЗСУ та військових об’єктів поблизу кордону з Курщиною.

«Для збору інформації він об’їжджав прикордоння під виглядом приватних справ та приховано фотографував військові об’єкти, зокрема запасні командні пункти українських захисників. Потім фігурант фіксував відповідні координати та узагальнював їх у “звіті” для російського куратора», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці затримали зловмисника та запобігли витоку інформації про дислокацію та переміщення Сил оборони. Під час обшуків у чоловіка виявили мобільний телефон із доказами роботи на росіян.

Заступнику директора навчального закладу повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внести заставу.