Гендиректор Львівського онкологічного центру Олег Дуда

Генеральний директор Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру Олег Дуда подав до НАЗК декларацію за 2024 рік, вказуючи 4,8 млн грн сімейних доходів.

Як вказано у декларації, у 2024 році Олег Дуда отримав 1,9 млн грн зарплати у Львівському онкоцентрі та 14,9 тис. грн процентів від банку. Дружина медика Іванна Дуда вказує 2,3 млн грн доходів від підприємницької діяльності, 512 тис. грн зарплати у онкоцентрі та 21 тис. грн гонорарів. Загальний річний сімейний дохід становить 4,8 млн грн, що на 1,6 млн грн більше, ніж у 2023 році.

У 2024 році подружжя не купувало нового майна, вказуючи 10 об’єктів нерухомості. Зокрема, три львівські квартири, три паркомісця, два офісні приміщення та дві земельні ділянки на Львівщині. Іванна Дуда із 2020 року є власницею авто Audi A6 (2016 року випуску).

Олег Дуда у 2024 році переміг у конкурсі на посаду керівника Львівського обласного онкоцентру, до цього був в.о. директора медзакладу та працював на посаді заступника директора. Дуда закінчив ЛНМУ ім. Данила Галицького за спеціальністю хірургія. З 2017 по 2021 він був головою Українського лікарського товариства у Львові. У 2020 році став депутатом Львівської обласної ради від «Європейської Солідарності».

Раніше ZAXID.NET писав також про декларації інших посадовців та народних депутатів.