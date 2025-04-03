ДТП сталася на нерегульованому пішохідному переході

У четвер, 3 квітня, у селищі Брюховичі біля Львова водій автомобіля ВАЗ 2106 збив маму з семирічною донькою на пішохідному переході. Постраждалих з травмами госпіталізували.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 9:15 у селищі Брюховичі на вул. Івасюка. 76-річний водій автомобіля ВАЗ 2106, житель Львівського району, здійснив наїзд на двох мешканок району – 38-річну жінку та її семирічну дочку. Як видно з оприлюднених очевидцями відео, від удару двох пішохідок відкинуло на кілька метрів.

Унаслідок ДТП мама з донькою отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

За кермом ВАЗу був 71-річний мешканець району

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що постраждалу 38-річну жінку та семирічну дівчинку госпіталізували з черепно-мозковими травмами та забоями. За попередніми даними, їхній стан медики оцінили як середньої тяжкості.