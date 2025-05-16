Смертельна аварія сталася після опівночі

У ніч на четвер, 15 травня, у селі Стоянів поблизу Радехова на Львівщині водій автомобіля Audi на смерть збив місцевого мешканця.

За даними департаменту цивільного захисту Львівської ОВА, ДТП сталася близько 00:20 ночі у селі Стоянів Радехівської громади. 28-річний водій автомобіля Audi, мешканець села Стоянів, здійснив наїзд на 39-річного пішохода, мешканця цього ж села.

У результаті ДТП пішохід від отриманих травм загинув на місці.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.