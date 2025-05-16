У четвер, 15 травня, у Самбірському районі на Львівщині сталася лобова ДТП легковика Škoda Octavia та автобуса, в якій загинув 23-річний поліцейський Самбірського райвідділу поліції.

За інформацією департаменту цивільного захисту ЛОВА, смертельна ДТП сталася близько 17:20 на дорозі Львів – Самбір – Ужгород неподалік села Ясениця-Замкова Стрілківської громади. 23-річний мешканець села Бориня, керуючи автомобілем Škoda Octavia, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автобусом Атаман D093S2, за кермом якого був 42-річний мешканець села Верхній Лужок. Автобус їхав без пасажирів.

У ювенальній поліції повідомили, що в цій ДТП загинув місцевий поліцейський.

«15 травня 2025 року внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув інспектор ювенальної превенції Самбірського районного відділу поліції старший лейтенант поліції Андрій Нискогуз», – йдеться в повідомленні на сторінці ювенальної поліції України.

Аварія сталася поблизу села Ясениця-Замкова Самбірського району (фото очевидців)

Загиблому правоохоронцю було 23 роки. На службі в підрозділі ювенальної превенції він перебував з грудня 2024 року.