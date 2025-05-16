МОН хоче зробити альтернативою вищій освіті навчання у профтехах

Сайт Еduсаtіоn.ua проаналізував вартість навчання в українських університетах. За висновками моніторингу, ціна вищої освіти в Україні продовжує зростати. Які спеціальності й виші найбільше підвищили ціни впродовж останніх трьох років, читайте у матеріалі.

Які спеціальності дорожчають найстрімкіше

Якщо у 2022 році середня вартість навчання в українських закладах вищої освіти становила 20 532 грн, то у 2023 році ціна зросла до 23 491 грн, а у 2024 – до 26 629 грн.

На основі аналізу конкурсних пропозицій 2022-2024 років, Education.ua обрав десять спеціальностей, де вартість навчання піднялася найбільше. У цьому переліку лідирує спеціальність «Богослов’я», вартість якої з 2022 року зросла на 20 129 грн. Сюди належать також гуманітарні та ІТ-спеціальності.

Спеціальності, вартість навчання на які зросла найбільше (інфографіка Еduсаtіоn.uа)

Як пише освітній сайт, вартість навчання зростає, зокрема, через інфляцію, а також штучно: через старт експериментального проєкту з грантами на навчання для вступників.

Заступник міністра освіти Михайло Винницький зазначив, що МОН хоче спонукати державні університети піднімати ціни на контракт на популярні спеціальності щонайменше до 50 тис. грн на рік. Мовляв, вартість підготовки контрактників має дорівнювати витратам держави на бюджетне навчання, що становить приблизно 55-56 тисяч гривень на рік. Відповідно, очікується підвищення вартості на медичні, творчі, суспільствознавчі, економічні та ІТ-спеціальності.

Втім, найстрімкіший ріст цін на навчання спостерігається у приватних університетах. Наприклад, середня вартість навчання у Львівському університеті бізнесу і права за останні 2 роки зросла на 45 тис. грн, в УКУ – майже на 32 тис.

Ріст цін на навчання у приватних університетах (інфографіка Еduсаtіоn.uа)

Найдорожча освіта

Найдорожчими на освітньому ринку Еducation.ua називає творчі й медичні спеціальності.

Топ-10 найдорожчих спеціальностей вищої освіти за цінами 2024 року:

Стоматологія – середня вартість навчання становить 44 608 грн. Медицина – 44 149 грн. Аудіовізуальне мистецтво та виробництво – 40 703 грн. Богослов’я – 40 674 грн. Педіатрія – 39 836 грн. Медична психологія – 38 603 грн. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – 37 935 грн. Музичне мистецтво – 37 621 грн. Сценічне мистецтво – 37 243 грн. Системний аналіз – 36 947 грн.

Альтернатива університетам

Завдяки підвищенню цін на навчання заклади вищої освіти зможуть залучити кошти на оновлення матеріально-технічної бази й збільшення оплати праці викладачів. Однак доступ до вищої освіти таким чином стане менш реальним.

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Адже середня заробітна плата в Україні, за даними сайту Work.ua, становить 24 800 грн. А середня вартість контракту в закладах вищої освіти за всіма спеціальностями у 2024-2025 навчальному році – 26 629 грн. Тобто зараз, щоб оплатити рік навчання, студент або один із батьків мають щомісяця віддавати 9% середньої заробітньої плати. Але якщо контракт зросте щонайменше до 50 тис. грн, цей відсоток зросте до 17%.

Таким чином фахівці прогнозують зростання попиту на альтернативні варіанти навчання, зокрема у коледжах чи профтехах, де вартість навчання нижча.