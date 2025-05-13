У коледжі можна здобути перспективну професію

В Україні втілюють суттєві реформи професійної освіти. Спеціальності профтехів є дуже популярними на ринку праці. Така освіта має чимало суттєвих переваг. Тому школярі уважніше придивляються до варіантів навчання у відповідних закладах освіти.

Учні професійних коледжів опановують актуальну професію на ринку, вступають без НМТ, навчаються коротший термін та здобувають професійні знання вже після 9 класу. Як правильно обрати відповідний коледж та на що звертати увагу, розповідає 24 Канал.

Зміни у сфері профтехосвіти

За новим законопроєктом «Про професійну освіту» в Україні замість 18 типів закладів професійного навчання з'явиться два – професійний коледж та навчальний центр. А здобувачі професійної освіти стануть студентами, а не учнями.

Посадовці намагаються створити нову освітню систему, яка відповідатиме сучасним викликам та потребам і надає необхідні та якісні знання. Тому таким закладам дають більшу фінансову автономію та посилюють взаємодію з бізнесом, зокрема, через спільні інвестиційні проєкти.

Однак суттєві реформи державної освіти потребують часу. А вступники та школярі, які вже сьогодні прагнуть якісної освіти, шукають альтернативні варіанти.

Як правильно обрати коледж

Якщо ви обираєте коледж, потрібно зважати не лише на можливості, які пропонує освітній заклад, а й на свої потреби. Окрім якісної навчальної програми, не менш важливою є безпека учнів. Тому чимало школярів та абітурієнтів обирають дистанційний формат навчання. Це особливо актуально, якщо вони перебувають за межами країни.

Якщо ви обираєте найкращу професію та заклад освіти із сучасними спеціальностями, варто приєднатися до безплатного вебінару коледжу OPTIMA, який відбудеться 29 травня о 19:00.

Що можна почути на вебінарі ОПТІМИ

На вебінарі розкажуть:

як вступити до коледжу легко й без стресу;

чому дистанційне навчання – це тренд, а не тимчасове рішення;

які спеціальності популярні, чи варто обирати журналістику, менеджмент, комп’ютерні науки, маркетинг, графічний дизайн;

як після 9 класу почати будувати омріяну кар’єру;

які матеріали дають студентам необхідні інструменти для успішного старту в професії;

як працюють інноваційні освітні методики.

Участь у заході безоплатна, до нього може доєднатися кожен охочий. На вас чекає живе спілкування зі спікерами, відповіді на всі запитання та реальні історії успішних студентів і викладачів.

Дізнайтесь, як OPTIMA допомагає здобути корисні навички та якісну освіту. Отримати фахову передвищу освіту дистанційно зручно і перспективно.