13-й Тиждень австрійського кіно: фестиваль триває
Глядачі зможуть побачити п’ять австрійських фільмів, які були представлені на кінофестивалях у Локарно, Венеції та інших
Триває 13-й «Тиждень австрійського кіно», який розпочався у Києві й вже встиг зібрати глядачів також у Чернівцях, Вінниці та Харкові. Наступна зупинка – Львів, де фестиваль пройде 15 – 18 травня. А 4 – 7 червня «Тиждень австрійського кіно» відбудеться у Дніпрі.
До програми фестивалю увійшли 5 фільмів-учасників Берлінале, Венеційського кінофестивалю, Локарно та інших. Їх вже подивились понад тисячу глядачів з різних міст України.
Фестиваль проводять Посольство Австрії в Україні спільно з кінокомпанією «Артхаус Трафік» за підтримки генерального партнера — австрійської мережі AMIC ENERGY.
По завершенню «Тижня австрійського кіно» вже вкотре генеральний партнер AMIC ENERGY передасть на підтримку України у боротьбі з країною-агресором суму грошей, еквівалентну касовим зборам фестивалю. Чим більше гостей долучиться до фестивалю — тим більшою буде сума допомоги.
Після фестивалю активісти та керівники кіноклубів зможуть організувати покази добірки австрійських фільмів у своєму місті в межах проєкту «Кіноклуб. Всеукраїнська мережа». Для цього потрібно подати заявку на сайті.
Повна програма:
- «Павич», режисер Бернгард Венґер
- «Любі Прекрасні Кохані», режисер Юрій Речинський
- «Тушкована свинина» режисер Андреас Шмідт
- «Як бути нормальним і химерності іншого світу», режисер Флоріан Похлатко
- «З поверненням, крихітко», режисер Андреас Прохаска