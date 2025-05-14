13-й «Тиждень австрійського кіно» відбувається у багатьох містах

Триває 13-й «Тиждень австрійського кіно», який розпочався у Києві й вже встиг зібрати глядачів також у Чернівцях, Вінниці та Харкові. Наступна зупинка – Львів, де фестиваль пройде 15 – 18 травня. А 4 – 7 червня «Тиждень австрійського кіно» відбудеться у Дніпрі.

До програми фестивалю увійшли 5 фільмів-учасників Берлінале, Венеційського кінофестивалю, Локарно та інших. Їх вже подивились понад тисячу глядачів з різних міст України.

Фестиваль проводять Посольство Австрії в Україні спільно з кінокомпанією «Артхаус Трафік» за підтримки генерального партнера — австрійської мережі AMIC ENERGY.

По завершенню «Тижня австрійського кіно» вже вкотре генеральний партнер AMIC ENERGY передасть на підтримку України у боротьбі з країною-агресором суму грошей, еквівалентну касовим зборам фестивалю. Чим більше гостей долучиться до фестивалю — тим більшою буде сума допомоги.

Після фестивалю активісти та керівники кіноклубів зможуть організувати покази добірки австрійських фільмів у своєму місті в межах проєкту «Кіноклуб. Всеукраїнська мережа». Для цього потрібно подати заявку на сайті.

Повна програма: