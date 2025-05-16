Охорону Майдану посилили після спроби 33-річної жінки знищити частину меморіалу

У Києві після пошкодження суспільного меморіалу загиблих на війні військовослужбовців посилили охорону. У п’ятницю, 16 травня, у пресслужбі КМВА повідомили, що зранку біля меморіалу виставлений наряд поліції.

Рішення про посилення охорони меморіалу місцева влада ухвалила після інциденту, що трапився 15 травня на Майдані Незалежності. Тоді 33-річна жінка пошкодила фотографії загиблих військових та розкидала квіти на меморіалі. Перехожі намагалися завадити зловмисниці нищити меморіал – на відео видно, як один із перехожих повалив жінку на землю, не даючи їй розкидати прапорці та квіти.

Поліція затримала жінку – зловмисницею виявилася 33-річна киянка, яка не змогла пояснити свої дії та неадекватно поводилася. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо кваліфікації її дій.

Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив про намір посилити охорону меморіалу. Вже зранку 16 травня поблизу меморіалу розмістили озброєний наряд поліції.

«Відсьогодні з самого ранку патрульна поліція зі зброєю виставлена для охорони Народного Меморіалу Памʼяті на Майдані. Це виключно функція забезпечення громадського порядку. Але ми повністю враховуємо важливість локації, її реальний статус», – повідомив Тимур Ткаченко.

Окрім того, Ткаченко заявив, що готує розпорядження про заборону проведення розважальних та інших масових заходів (окрім вшанування пам’яті) на Майдані Незалежності. Також КМВА планує видати наказ про заборону видачі дозволів на комерційну діяльність на локаціях Майдану Незалежності.