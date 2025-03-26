Невідомі розфарбували скелю, яка перебуває під національною охороною

На території Будайського ландшафтного заповідника, розташованого в Угорщині, невідомі люди обмалювали верхівку заповідної скелі жовто-блакитними кольорами. Через фарбу постраждали рідкісні рослини, повідомили у пресслужбі Дунай-Іпольського національного парку у середу, 26 березня.

За даними пресслужбі нацпарку, невідомі люди пошкодили рослинність на скелі Tündér-szikla («Казкова скеля» – угорськ.), розмалювавши її у синьо-жовтій гамі. На думку представників заповідника, люди, які розмалювали скелю, хотіли «розмістити свою думку на видному місці».

«Мохи, лілії, папороть стали жертвами синьої, жовтої та чорної фарби і, ймовірно, рідкісний вид рослин, що перебуває під охороною – буда – не зміг уникнути забарвлення», – повідомили у пресслужбі парку.

У пресслужбі парку зазначили, що раніше скелю також пошкоджували графіті. Там нагадали, що неживі природні цінності не підлягають відновленню та закликали бути «особливо обережними» під час перебування тут.

Хто саме розфарбував угорську скелю, наразі невідомо. Чи міг акт вандалізму бути провокацією, у пресслужбі парку не уточнили.

Зазначимо, скеля Tündér-szikla перебуває під охороною Будайського ландшафтного охоронного району з 1978 року. Це популярне туристичне місце для пішоходів, розташоване поблизу угорської столиці Будапешту.