16 травня 1920 року Ватикан канонізував Жанну дʼАрк – французьку воїтельку та національну героїню Франції, яка зіграла вирішальну роль у Ланкастерській фазі Столітньої війни. За сфабриковані звинувачення її стралили у 19 років.

Її життя досі оповите таємницями, що відкриває широкі перспективи для дослідників та кінематографістів, які неодноразово зображали її у героїчному кіно. ZAXID.NET добірку фільмів про Жанну дʼАрк.

«Жанна дʼАрк» (1999)

Британський мінітелесеріал режисера Крістіана Дюгея із Лілі Собескі у головній ролі. Сюжет серіалу детально описує становлення Жанни як войовничої. Зовсім юною вона зрозуміла, що бог на неї поклав місію врятувати Францію, обʼєднавши її під правлінням короля Карла.

«Жанна дʼАрк» (1999)

Історико-біографічна драма режисера Люка Бессона року про життя національної героїні Франції. Головну роль виконує американська акторка українського походження Міла Йовович. Фільм починається із видіння юної Жанни, яка гуляє в лісі. Повернувшись, вона застає поселення у вогні. Загарбники вбивають її старшу сестру. Після цього вона приєднується до французької армії.

«Процес Жанни ДʼАрк» (1962)

Історично-біографічна драма французького режисера Робера Брессона, заснована на стенограмі суду над Жанною дʼАрк. Головну роль у фільмі виконує Флоранс Деле. Фільм розпочинається епізодом читання листа матері Жанни дʼАрк з проханням по посмертну реабілітацію доньки. Потім сюжет повертається до подій 1431 року, повʼязаних з процесом над Жанною за єресь і її подальшим покаранням.