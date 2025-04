Нарешті стало відомо, коли ж каскадери отримають власну номінацію на «Оскар». Розмови про її необхідність велися вже давно. Як писав ZAXID.NET, відсутність окремого «Оскара» у цій категорії давно критикують, адже це важлива кінематографічна дисципліна, яка відповідальна за найефектніші кадри. Кіноакадемія ухвалила рішення, що першими в історії «Оскар» отримають каскадери, що знімуться у фільмах, випущених у 2027 році, повідомили на офіційному сайті кінопремії. У 2028 році кіноподії виповниться 100 років з моменту заснування, тож саме цю дату визнали гідною нової номінації.

А тим часом ми хочемо згадати кілька фільмів, присвячених цій, без сумніву, одній з найважливіших професій у кіно.

«Чудовисько»

L'animal, 1977, режисер – Клод Зіді, у головних ролях – Жан-Поль Бельмондо, Ракель Велч

«Чудовисько» з Жаном-Полем Бельмондо показав тіньовий бік каскадерського цеху, даремно що більшу частину трюків актор виконав самостійно. Бельмондо вбирався Кінг Конгом, боровся за серце Ракель Уелч (за сюжетом – теж каскадерки) і здійснив дитячу мрі – постояв на даху літака, що летить.

Отже, після нещасного випадку під час зйомок каскадер Майк Гоше та його наречена та партнерка Джейн Гарднер опиняються у лікарні. Вийшовши з неї, Джейн вирішує змінити професію та приймає пропозицію багатого графа де Сен-Прі стати його дружиною. Майк отримує контракт на роль дублера ідола натовпу вболівальниць Бруно Феррарі. Пара вирішує востаннє попрацювати разом, але не все складеться так, як було заплановано.

«Каскадери»

Stunts, 1977, режисер – Марк Л. Лестер, у головних ролях – Роберт Форстер, Джоанна Кессіді, Фіона Льюїс, Брюс Гловер

Під час зйомок поліцейського бойовика в Сент-Луїсі, виконуючи складний трюк на гелікоптері, гине молодий каскадер Ґрег Вілсон. Дирекція списує все на нещасний випадок. Так би й залишилася смерть відчайдушного хлопця таємницею, якби на знімальному майданчику не з’явився його старший брат Ґлен. Замінивши загиблого брата у роботі, він проводить приватне розслідування, не довіряючи офіційній версії про нещасний випадок. Підозри в навмисних убивствах посилюються, коли жертвами невідомого зловмисника стають ще два каскадери.

«Гупер»

Hooper, 1978, режисер – Гел Нідем, у головних ролях – Берт Рейнолдс, Саллі Філд, Ян-Майкл Вінсент

Санні Гупер ‒ досвідчений та найкращий каскадер, що виконує дуже ризиковані трюки. Разом з друзями він ганяє трасами з неймовірною швидкістю, знущається з поліцейських і б'ється в барах. Однак один новачок намагається змагатися з ним. Він стрибає з висоти 150 футів, а сам Санні стрибнув тільки з 75. Його молодого конкурента починають запрошувати зніматись замість нього. Одного разу потрібно було зняти трюк, який можуть виконати лише два каскадери. Вони повинні пролетіти над урвищем понад триста футів. Санні погоджується виконати трюк разом із конкурентом.

«Трюкач»

The Stunt Man, 1979, режисер – Річард Раш, у ролях – Пітер О’Тул, Стів Рейлсбек, Барбара Герші, Аллен Гарфілд

Фільм Річарда Раша розповідає про ветерана війни у В’єтнамі, який потрапив на зйомки бойовика про Другу світову війну, щоб сховатись від поліції. Режисер дає йому роботу, до того ж він заводить роман з актрисою. Фільм, мабуть, є одним із найпопулярніших картин про каскадерів.

«Доказ смерті»

Death Proof, 2007, режиссер – Квентін Тарантіно, у головних ролях – Курт Расселл, Зої Белл

Частина диптиху «Грайндхаус», який Тарантіно зняв разом з Робертом Родрігесом. Родрігес розповів про зомбі, а Тарантіно – про каскадера-маніяка. Божевільний каскадер Майк на броньованому автомобілі підрізає на дорогах машини з дівчатами. Проте одного разу він нарвався на компанію подруг, яка змогла дати йому гідну відсіч. В одній з головних ролей знялася дублерка Уми Турман у «Вбити Білла» Зої Белл. Саме вона виконує один із найкрутіших трюків у сцені погоні.

«Одного разу в Голлівуді»

Once Upon A Time In Hollywood, 2019, режисер – Квентін Тарантіно, у головних ролях – Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо, Марго Роббі (на головному фото)

Ще одна картина Тарантіно, якщо і не присвячена напряму каскадерам, то принаймні віддає належене одному з них.

Колишня зірка вестернів Рік Далтон (Леонардо Ді Капріо) та його дублер-каскадер Кліфф Бут (Бред Пітт) живуть поряд із Шерон Тейт (Марго Роббі). Тим часом неподалік отаборилась «сім'я» Чарлза Менсона. За роль Кліффа Бред Пітт отримав «Оскар». А нещодавно стало відомо, що окрему історію Кліффа Бута має знімати Девід Фінчер. Може, якраз до 2027 року впораються.

«Каскадери»

The Fall Guy, 2024, режисер – Девід Лейтч, у головних ролях – Раян Гослінг, Емілі Блант, Аарон Тейлор-Джонсон

Каскадер Колт Сіверсон (Раян Гослінг) ламає спину на зйомках і, нічого не сказавши своїй коханій операторці Джоді Морено (Емілі Блант), йде з професії. Але коли провідний актор режисерського дебюту Джоді несподівано зникає, Колт погоджується розшукати його та тимчасово замінити на майданчику. Фільм якраз є свідченням того, що вдалі трюки можуть зробити популярними будь-яку дурничку.