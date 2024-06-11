Кадр з фільму «Каскадер»

Американська кіноакадемія оголосила, що на кінопремії «Оскар» з’явиться номінація для каскадерів. Про це журналу Empire розповіли керівники організації під час розмови у Каннах.

Відсутність окремого «Оскара» у цій категорії давно критикують, адже це важлива кінематографічна дисципліна, яка відповідальна за найефектніші кадри. Нещодавно у блокбастері The Fall Guy («Каскадер») мова йшла саме про це. І хоча сам фільм вартує скоріше «Золотої малини», виглядає, він став останньою краплею.

«Ми розмовляємо з членами спільноти каскадерів, які є членами Академії, про можливість такої номінації», – сказав Empire Білл Крамер, генеральний директор Академії.

Проте коли відбудуться такі зміни, невідомо. Але уже точно відомо, що з 2026 року свій «Оскар» будуть отримувати директори з кастингу.

Останній раз Академія вводила нові номінації у 2001 році. Тоді з’явилась номінація за найпопулярніший серед глядачів фільм. Цього року цю статуетку отримала «Барбі». Наразі загальна кількість номінацій становить 25.

У 2025 році церемонія вручення премій «Оскар» відбудеться 2 березня, номінантів оголосять 17 січня.