16 квітня виповнюється 136 років із дня народження геніального британського і американського актора Чарлі Чапліна. Один з класиків німого кіно, визнаний одним із найкращих коміків в історії світового кіно і тричі нагороджений премією «Оскар».

ZAXID.NET пропонує добірку фільмів про геніального артиста, які допоможуть познайомитись із ним ближче.

«Чаплін» (1992)

Американський художньо-біографічний фільм режисера Річарда Аттенборо, що охоплює все життя Чарлі Чапліна, починаючи з періоду дитинства. Глядач дізнається про його роботу у водевілі, успіх як актора і режисера німого кіно, вимушений від'їзд до Швейцарії через звинувачення у співчутті комуністам, тріумфальне повернення до Голлівуду для отримання особливого «Оскара». Роль Чарлі Чапліна грає Роберт Дауні-молодший. Також у фільмі зіграли Ентоні Гопкінс, Майора Келлі, Кевін Клайн і Джеральдіна Чаплін – донька легендарного актора.

«Справжній Чарлі Чаплін» (2021)

Документальний фільм, який намагається розкрити справжнього Чарлі Чапліна. Фільм побудований на недавно віднайдених архівних фото і відео і є зворушливим портретом геніального актора. На відміну від художнього кіно, у цій документальній стрічці режисери Пітер Міддлтон і Джеймс Спінні приділили більше уваги жінкам Чапліна.

«Життя і мистецтво Чарлі Чапліна» (2003)

Американський біографічний документальний фільм кінокритика Річарда Шикеля, в якому він досліджує особисте та професійне життя британського актора, коміка та кінорежисера Чарлі Чапліна, а також його вплив на кіноіндустрію. У фільмі голлівудські діячі кіно, які працювали з Чапліном або мали стосунок до його творчості, розповідають про актора. Зокрема, у фільмі можна побачити Роберта Дауні-молодшого, Нормана Ллойда, Вуді Аллена, Джонні Деппа та інших.