Незаконний кіоск збудували біля автовокзалу №8 на пл. Двірцевій, 1

Львівський апеляційний суд зобовʼязав демонтувати незаконний кіоск на залізничному вокзалі у Львові. Ділянка належить міській раді, а кіоск збудований на ній без дозволів.

Йдеться про невеликий кіоск на пл. Двірцевій, 1 у Львові площею 25,7 м2, який збудували на комунальній земельній ділянці без відповідних документів. Крім цього, міська рада не видавала дозволів на це будівництво. У 2019 році право власності на будівлю зареєстрували за МПП «Монада».

Поки тривав судовий розгляд справи, у 2023 році МПП «Монада» перереєструвало будівлю на колишню співвласницю компанії – Юлію Семенюк. У 2022 році міська рада виграла Господарський та апеляційний суди, які скасували право власності на самобуд, однак Верховний Суд ці рішення скасував і у задоволенні позову відмовив.

Паралельно у Залізничному райсуді міська рада вимагала усунути перешкоди в користуванні ділянкою та знести самобуд. У листопаді 2024 року Залізничний райсуд відмовив міській раді в усуненні перешкод в користуванні ділянкою і знесенні кіоска. Однак ЛМР оскаржила рішення в апеляції.

14 травня Львівський апеляційний суд позов міської ради задовольнив і зобовʼязав Юлію Семенюк знести самочинний кіоск.

За даними аналітичної системи YouControl, МПП «Монада» зареєстроване у 1992 році у Львові та займається орендою нерухомості. До 2023 року співвласниками компанії були львівʼяни Юлія Семенюк і Максим Павлов. Зараз же одноосібним власником і директором МПП «Монада» є Максим Павлов.