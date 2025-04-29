Йдеться про самовільну перебудову на території парку «Цитадель»

Восьмий апеляційний адміністративний суд задля забезпечення позову міської ради Львова заборонив ТОВ «Передзвін» виконувати будь-які роботи на корпусі №4 на Цитаделі. Раніше міська ДАБК виявила на будмайданчику порушень на 150 тис. грн. Фірма належить родині депутата-втікача Ярослава Дубневича.

Йдеться про корпус №4 колишнього концентраційного табору «Шталаг 328» на вул. Грабовського, 11. Цей корпус перебуває у власності ТзОВ «Передзвін». Компанія отримала дозвіл на капітальний ремонт будівлі, натомість улітку 2024 року Львівська міська рада виявила, що замість ремонту забудовник виконує реконструкцію і веде самовільне будівництво.

Після цього поліція відкрила кримінальне провадження, а Міністерство культури України видало припис про зупинення будівельних робіт, однак його забудовник проігнорував. Також міська рада звернулась до Міністерства регіонального розвитку з проханням надати ДАБК дозвіл на перевірку будмайданчика.

Наприкінці 2024 року міська інспекція ДАБК провела позапланову перевірку на вул. Грабовського, 11 та виявила низку порушень на 150 тис. грн. Серед них – відхилення від проєкту та проведення технічного нагляду з порушеннями.

Крім цього, у січні 2025 року Львівська міська рада подала до суду оновлений акт візуального обстеження, який підтвердив масштабні порушення на будівництві. Задля забезпечення позову 30 січня Львівський окружний адміністративний суд заборонив виконувати на будмайданчику будь-які роботи. 29 квітня це рішення підтвердив Восьмий апеляційний адміністративний суд, тож тепер воно набуло чинності.

За даними YouControl, ТзОВ «Передзвін» зареєстроване у Львові. Основним видом діяльності вказана оптова торгівля. Власниками компанії є діти нардепа-втікача Ярослава Дубневича – Роксолана Пиртко та Юрій Дубневич.

У 2021 році компанія родини Ярослава Дубневича «Передзвін» розпочала будівельні роботи в одній із казарм цитаделі. У 2023 році в будівлі відкрили офіси та мистецький центр.