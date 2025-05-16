За 3 роки повномасштабної війни Україна заплатила 770 млн доларів авансом іноземним брокерам за зброю, яку так і не доставили. Про це у п’ятницю, 16 травня, повідомив Financial Times.

Анонімні джерела в українському уряді повідомили виданню, що сума, яку Україна заплатила іноземним брокерам, становить значну частину щорічного бюджету на озброєння, який з початку вторгнення становить близько 6-8 млрд доларів.

В деяких угодах брали участь продавці, пов'язані з російською ФСБ і приватною військовою компанією «Вагнер». У кількох випадках зброю в непридатному стані продавали за сильно завищеними цінами, оскільки світовий попит різко зріс.

«Десятки українських посадовців, причетні до таких контрактів, зараз перебувають під слідством», – зазначає FT.

Видання наводить один з випадків, який стосується 28-річного Таннера Кука, власника невеликого магазину зброї в Аризоні. Його компанія отримала контракт на 49 млн євро на постачання боєприпасів для ЗСУ. Україна заплатила 17,1 млн євро авансу, однак боєприпаси так і не доставили. Відомо, що українська сторона виграла арбітражний суд у Відні, щодо цієї справи, проте гроші наразі так і не повернули.

Журналісти зазначають, що більшість з проблемних угод підписувалися без ретельних перевірок через слабкий внутрішній контроль за транзакціями та поспіх у забезпеченні фінансування.

Нагадаємо, наприкінці квітня стало відомо, що європейська прокуратура розслідує можливі фінансові збитки Євросоюзу через те, що Словаччина за гроші спеціального фонду надала Україні зброю після початку повномасштабного вторгнення Росії.