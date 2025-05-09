Джордже Сіміон вимагає від України компенсації за надану допомогу

Лідер першого туру президентських виборів у Румунії Джордже Сіміон заявив, що Україна має компенсувати країні гроші за передану військову допомогу, зокрема, систему Patriot. Про це у четвер, 8 травня, повідомив румунський інформаційний телеканал Digi24.

Лідер ультраправої румунської партії «Альянс за Союз румунів» Джордже Сіміон, який переміг у першому турі виборів президента Румунії, вимагає від України компенсації за надану допомогу.

Він заявив, що Бухарест «більше не дасть жодного цента іншій країні», проте не став відповідати, чи буде Румунія голосувати за нові пакети підтримки Україні. Та за словами Сіміона, його позиція – це нейтралітет і узгодження з політикою американського президента Дональда Трампа.

Кандидат у президенти зауважив, що наразі не знає, яким чином Україна має компенсувати Румунії надану допомогу.

«Україна потребує нас, а не навпаки. Ми хочемо компенсації за участь Румунії у військових діях. Ми не знаємо, що ця компенсація буде означати, чи буде вона відображена в контрактах, зерні або інших питаннях. Але за систему Patriot, подаровану Клаусом Йоханнісом (колишній президент Румунії, - ред.), та інші витрати, які румуни зробили з власної кишені, ми повинні отримати взаємну вигоду», – додав Сіміон.

Президентські вибори у Румунії

6 грудня 2024 року Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів президента, який засвідчив перемогу Келіна Джорджеску. За даними суду, що антизахідний кандидат Джорджеску проводив агресивну передвиборчу кампанію за межами країни, а також використовував алгоритми соцмережі TikTok. Зокрема, політик залучив для проведення кампанії TikTok-акаунт «bogpr», який використовував румун Богдан Песчір. Протягом місяця він перерахував 381 тис. доларів користувачам соцмережі, які брали участь у просуванні Джорджеску. Сам кандидат не задекларував витрат на свою кампанію. Вже 26 лютого Джорджеску доставили на допит у Генеральну прокуратуру у справі про фальсифікацію виборів.

11 березня Конституційний суд Румунії одностайним голосуванням відхилив усі скарги на рішення Центральної виборчої ради не допускати проросійського кандидата Джорджеску до участі у повторних президентських виборах у травні. Втім, 16 березня ЦВК Румунії допустила до президентських виборів Джордже Сіміона, який виступає на підтримку Джорджеску.

5 травня стало відомо, що лідер ультраправої партії «Альянс за Союз румунів» Джордже Сіміон та ліберальний мер Бухареста Нікушор Дан вийшли у другий тур президентських виборів у Румунії.