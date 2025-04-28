Ексміністр оборони Словаччини Ярослав Надь звинувачення відкинув

Європейська прокуратура розслідує можливі фінансові збитки Євросоюзу через те, що Словаччина за гроші спеціального фонду надала Україні зброю після початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомило у понеділок, 28 квітня, Aktuality з посиланням на європейського прокурора Юрая Новоцького.

Як стало відомо, розслідування на початку квітня розпочали щодо справи про закупівлю та передачу Словаччиною артилерійських мін і боєприпасів Україні нібито з порушенням законодавства.

«Ми ведемо кримінальне провадження за підозрою в завданні шкоди фінансовим інтересам Європейського Союзу та за іншими злочинами. Розслідування стосується закупівлі боєприпасів і їхнього дарування Україні», – розповів Новоцький.

Прокурор зазначав, що підставою для розслідування стали висновки Верховної контрольної палати, яка перевірила урядові закупівлі військового обладнання та боєприпасів за 2022–2023 роки. Перевірка показала, що деякі контракти у 2022 році уклали спеціально для придбання військового спорядження для України, а саму закупівлю здійснили поспіхом, лише за одні вихідні. Словаччина нібито порушила умови контракту, не доставивши боєприпаси до складу в місті Новаки, а відразу відправили їх в Україну. Тоді як у повідомленні йдеться, що самі боєприпаси були старими.

Ексміністр оборони Словаччини Ярослав Надь звинувачення відкинув. Він заявив, що над передачею боєприпасів працювали кілька тижнів, адже про загрозу вторгнення було відомо ще з осені 2021 року й весь цей час вели переговори з Україною.

За його словами, аудиторів ошукали посадовці Міністерства оборони, а тому розслідування базується на неправдивій інформації.

«Якщо нам закидають, що ми за кілька днів після початку війни працювали навіть у вихідні – це радше привід для похвали, а не для обвинувачення», – додав він.

Нагадаємо, у серпні 2024 року у Чехії спалахнув скандал після того, як чеський сенатор Лукаш Вагенкнехт заявив, що ціна на боєприпаси, які закуповували для України, завищена на 55,5 млн євро. Начебто через це їх було закуплено приблизно на 20 тис. штук менше. Крім того, потенційна угода про закупівлю нових боєприпасів може бути також суттєво завищеною. У Міноборони Чехії на закиди Вагенкнехт заявили, що всі процедури по закупівлях боєприпасів відбуваються прозоро.

Прем'єр-міністр Чехії відреагував на закиди у переплаті за боєприпаси для України. Петр Фіала стверджував, що боєприпаси для України у рамках чеської ініціативи закуповують за актуальними цінами на ринку.