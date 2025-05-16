Старі перепустки діятимуть лише до 30 червня

Львівська міська рада оновила порядок в’їзду в пішохідну зону. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради на засіданні у пʼятницю, 16 травня.

Йдеться про центральну пішохідну зону, обмежену просп. Свободи, пл. Підкови, вул. Театральною, пл. Осмомисла, вул. Краківською, вул. Гавришкевича, пл. Данила Галицького, вул. Підвальною, вул. Валовою та пл. Міцкевича. Зараз заїхати автомобілем на цю територію можна лише за спеціальними перепустками.

«Маємо за мету впорядкувати рух в центрі, бо були зафіксовані факти зловживань чи підробок наших перепусток. Крім того, треба зменшити кількість автомобілів в середмісті, впорядкувати рух транспорту доставки та забезпечити комфортні умови для пішоходів», – повідомив керуючий справами виконкому Євген Бойко.

Із 1 червня запрацють нові правила заїзду в пішохідну зону. Зокрема, замість п’яти типів перепусток залишаються три:

категорія А – для мешканців, людей з інвалідністю, гостей готелів та священників;

категорія Б – для потреб комунальних служб;

категорія В – для обслуговування мешканців та комерційних закладів.

Вʼїхати до пішохідної зони з 30 червня можна буде лише за новими перепустками. Їх необхідно оформити у ЦНАП. Кожна перепустка буде чинною впродовж року.



Заїзд для вантажівок, що доставляють продукти, дозволений лише з 6:00 до 9:00. Вартість – 3600 грн/місяць. Для власників електромобілів діятиме 50% знижки. Якщо цей транспорт перевищить дозволений час перебування в пішохідній зоні після 09:15, працівники «Муніципальної варти» накладуть штраф у п’ятикратному розмірі.

За перше порушення оновлених правил передбачене попередження від інспектора. За кілька порушень або зупинці на пл. Ринок перепустку заблокують на 30 днів або анулюють. Разовий в’їзд з оплатою буде можливий для завезення техніки, організації подій тощо.



Новий порядок запрацює з 1 червня. До кінця місяця ще діятимуть старі перепустки, однак з 30 червня буде потрібен новий дозвіл на в’їзд.