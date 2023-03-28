Для завершення робіт треба ще встановити лавочки та ліхтарі

Біля Львівського органного залу на вул. Бандери облаштували пішохідну зону. Раніше на схилі від колишнього костелу їздили автомобілі, а тепер вона пішохідна. Ділянку замостили мозаїкою та плиткою, вона вже відкрита для проходу. Залишилось провести благоустрій.

Під час реконструкції вул. Бандери на цій ділянці влаштували водопровідну мережу, дощову каналізацію, дощоприймачі, під’єднали водостічні ринви та проклали мережі зовнішнього освітлення. Доріжку замостили мозаїкою, гранітною та тротуарною плиткою.

«Наприкінці минулого року на цій ділянці замість демонтованої аварійної підпірної стінки облаштували нову. Її сховали під землею і скоро це буде справжній зелений схил – тут висадять 2820 кущів кизильника та 21 дерево. Вже після облаштування нової підпірної стінки зі земляним відкосом перейшли до влаштування конструктивних шарів доріжки пішохідної зони, яка простягається між вул. Бандери і вул. Професорською», – повідомили 28 березня у «Львівавтодор».

Проїзна частина стала пішохідною після реконструкції

Для завершення благоустрою громадського простору біля Органного залу ще мають встановити лавки, ліхтарі та питний фонтан. Роботи планують завершити до кінця травня.

Нагадаємо, 25 серпня у Львові розпочали демонтаж аварійної підпірної стінки на перехресті вул. Бандери – Дорошенка – Чупринки. Замість неї вирішили облаштувати пологий зелений схил із громадським простором. Під час демонтажу аварійної підпірної стінки виявили людські кістки, які виявилися останками людей, яких ховали на цвинтарі, що раніше був при костелі Марії Магдалини.