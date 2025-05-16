Служба безпеки України затримала Сергія Олійника 10 травня

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні заходи щодо «злодія в законі» Сергія Олійника, якого помітили на святкуванні разом з експосадовцями СБУ. Про це у п’ятницю, 16 травня, повідомила «Українська правда».

В СБУ на запит журналістів заявили, що наразі вживають щодо Олійника комплекс контррозвідувальних заходів, спрямованих на системну протидію організованій злочинності.

Відповідь СБУ на запит «Української правди» щодо справи Сергія Олійника

Відомо, що у квітні 2025 року вже проводили схожі дії для нейтралізації впливу Олійника та його найближчого оточення. У результаті іноземним громадянам, які потенційно становили загрозу національній безпеці, скасували посвідки на проживання в Україні.

Олійнику вже повідомили про підозру за встановлення злочинного впливу та участь у злочинному зібранні.

Нагадаємо, «Українська правда» 9 травня опублікувала розслідування у якому розповіла, що кілька посадовців Служби безпеки України брали участь у святкуванні дня народження Костянтина Коломійця, який опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори Parimatch. Серед них був керівник Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолій Лойф, якого уже звільнили за наказом голови СБУ Василя Малюка.

На святкуванні також помітили одного із найвпливовіших «злодіїв в законі» в Україні на прізвисько Умка. У суботу, 10 квітня, Служба безпеки України затримала Сергія Олійника.