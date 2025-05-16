Безготівкову оплату проїзду на Львівщині запустили восени 2023 року

З 19 травня на Львівщині частину перевізників відключать від автоматизованої системи обліку оплати проїзду (АСООП) через заборгованість. Про це повідомляється на сторінці компанії Smart Ticket Technology, яка є інвестором та оператором з впровадження е-квитка в приміських та міжміських маршрутках на Львівщині.

У компанії зазначили, що перевізники Львівщини систематично порушують умови договору в частині оплати комісії за надані послуги оператором, що призводить до фінансової заборгованості перевізників перед компанією.

«Частина перевізників місяцями не оплачує за надані послуги, внаслідок чого заборгованість збільшується. Якщо на початок року загальна заборгованість перевізників Львівщини перед СТТ була близько 150 тис. грн, то станом на 12 травня вона вже сягала більше 600 тис. грн», – йдеться в повідоменні.

Оператор е-квитка зазначив, що з вересня 2024 року щомісячно скеровує листи на адреси перевізників-боржників із зазначенням сум заборгованості та вимоги щодо її погашення. Також відбувалися неодноразові наради із залученням керівництва департаменту дорожнього господарства ЛОВА зі всіма перевізниками Львівщини щодо вирішення цієї проблеми.

«Оскільки значна заборгованість залишається та блокує роботу оператора в частині утримання системи в належному робочому стані, розрахунку з контрагентами і закупівлі витратних матеріалів, наша компанія змушена з 19 травня призупинити надання послуг АСООП найбільшим підприємствам-боржникам до повного погашення», – наголосили в Smart Ticket Technology.

Тому валідатори, встановленні в автобусах перевізників-боржників, будуть заблоковані для безготівкового розрахунку, а також обліку готівкових і пільгових пасажирів. Про це буде вказано на екрані валідатора.

Нагадаємо, безготівкову оплату проїзду на Львівщині запустили восени 2023 року. У ЛОДА заявили, що область стала першою в Україні, де на обласних маршрутах запрацювала безготівкова форма оплати. Проте, станом на сьогодні чимало перевізників бойкотують нову систему, валідатори в маршрутках не працюють, тому в багатьох випадках у пасажирів вимагають готівку.