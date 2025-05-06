Зросла вартість проїзду на обласних маршрутах

Перевізники підняли вартість проїзду на приміських та міжміських автобусних маршрутах на Львівщині. Тарифи зросли приблизно на 15-20%, а мінімальна вартість проїзду становить 30 грн. Нові тарифи пояснюють зростанням офіційної зарплати, здорожчанням запчастин та зменшенням пасажиропотоку.

За інформацією читачів ZAXID.NET, зросла вартість проїзду у маршрутах Кам’янка-Бузького та Стрийського напрямків. Так, тариф на маршруті Жовтанці-Львів підняли на 10 грн – з 40 до 50 грн.

Голова правління Львівської обласної організації роботодавців автомобільного транспорту «Укравтотранс-Львів» Іван Велійка розповів ZAXID.NET, що тарифи на проїзд підняли практично усі великі автотранспортні підприємства, які обслуговують приміські та міжміські маршрути. Зокрема, це Львівське АТП 14631, Самбірське АТП 14608, «Міра і К», Львівське АТП 14630.

«Це правда. Вартість проїзду зростає орієнтовно на 15-20% від діючого тарифу. Мінімальна вартість поїздки становитиме 30 грн. Вартість зросла на основі аналізу господарської діяльності і розрахунків підприємств», – каже Іван Велійка.

Начальник управління транспорту Львівської ОВА Степан Рудницький зазначив, що за останній період до ЛОВА надійшло близько 13 листів від перевізників, у яких вони поінформували про зростання вартості проїзду. Відповідно до закону, перевізники ухвалюють рішення про підняття тарифів самостійно, лише зобов’язані інформувати ЛОВА заздалегідь за 10 днів.

«Це відбувається регулярно. Якщо перевізники бачать, що витратна частина зростає, а дохідна частина падає у зв’язку із падінням пасажиропотоку, то вони мають право це робити», – сказав Степан Рудницький ZAXID.NET.

З його слів, зростання тарифів на проїзд на обласних маршрутах відбувається педіодично, приблизно щопівроку. На формування тарифів впливають три складові: зарплата, пальне та запчастини.

«Відбувається постійне здорожчання запчастин, ремонт автобуса обходиться щораз дорожче. У зв’язку із вибілюванням коштів, запровадженням електронного квитка перевізники повинні піднімати офіційні зарплати. Також, щоб забезпечити бронювання водіїв, перевізники повинні забезпечити середню зарплату на підприємстві понад 20 тис. грн. До цього, не секрет, що середня зарплата на картку була 13-16 тис. грн. Це об’єктивний процес, дорожчає все», – додав посадовець.

Нагадаємо, львівські перевізники також вимагають зростання тарифів на проїзд у маршрутках у Львові. Відповідно до законодавства, у міському транспорті відповідні рішення ухвалює міськвиконком. Зараз триває процес узгодження нових тарифів.