Прокуратура оприлюднила результати психологічної експертизи підозрюваного у вбивстві Фаріон
Новини Львова від ZAXID.NET за 15 травня
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У четвер, 15 травня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Висновки експертів. Шевченківський райсуд продовжив розгляд доказів у справі про вбивство Ірини Фаріон.
- СБУ та Нацполіція нейтралізували злочинну групу. Шестеро підозрюваних імпортували в Україну ліки російського виробництва з вмістом психотропів.
- Зроблять доступною. На площі Ангелів біля Гарнізонного храму замостять гранітом тротуари і заберуть бордюри.
- День вишиванки у Львові. Левів-охоронців Ратуші одягнули у вишиванки, підтримали традицію і містяни.
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