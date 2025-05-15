Приміщення на вул. Кульпарківській, 99 понад 10 років орендував приватний ліцей Львівського університету бізнесу та права

Верховний Суд остаточно повернув у користування Львівської міської ради приміщення на вул. Кульпарківській, яке 10 років орендував приватний ліцей Львівського університету бізнесу та права. Ці приміщення міська рада планує використати для розширення комунального ліцею «Європейський».

Йдеться про приміщення на першому поверсі комунального ліцею «Європейський» на вул. Кульпарківській, 99, поблизу обласної психлікарні. Близько 10 років приміщення площею 662,3 м2 орендував Львівському університет бізнесу та права для роботи приватного ліцею.

Останній договір оренди завершився наприкінці 2022 року. Щоб продовжити його дію, приватний університет звернувся в міську раду, однак отримав відмову, оскільки місто хоче використовувати ці приміщення для власних потреб.

5 листопада 2024 року управління комунальної власності виграло Верховний Суд, який відмовився скасувати накази про припинення договору оренди. Окремо суд розглядав справу про повернення приміщень в користування міста.

17 жовтня 2024 року суд у задоволенні позову міської ради відмовив. Однак 6 березня Західний апеляційний господарський суд це рішення скасував і повернув у користування і постановив виселити приватний університет із комунального приміщення на вул. Кульпарківській, 99. 14 травня цю постанову підтвердив Верховний Суд.

Додамо, що наразі в приватній гімназії навчається близько 100 учнів. Після переходу в комунальний ліцей вони зможуть продовжити навчатися у тому ж приміщенні безкоштовно.

Нагадаємо, що засновниками університету є Ростислав Сопільник і Жанна Семчук. Ростислав Сопільник – син професора університету Любомира Сопільника, підозрюваного у організації схеми переправлення ухилянтів.