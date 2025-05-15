Психотропні російські таблетки продавали через інтернет

У четвер, 15 травня, пресслужба Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомила про затримання на Львівщині організованої групи, що торгувала російськими психотропними таблетками.

Шістьом учасникам повідомили про підозру за фактом порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Чотирьох із них затримали правоохоронці, суд обрав їм запобіжний захід, ще двоє – переховуються за кордоном, їх оголосять в розшук. Підозрюваним загрожує до п’яти років ув’язнення.

Фото правоохоронців

«За даними слідства, у 2024 році підозрювані налагодили канал постачання і збуту на Львівщині препаратів російського виробництва, у складі яких містилась психотропна речовина. Продавали контрабандний товар через інтернет, а зберігали нелегальну продукцію на складі, де, зокрема, облаштували кол-центр», – ідеться в повідомленні прокуратури.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваних понад 45 тисяч нелегально ввезених таблеток іноземного та російського виробництва, серед яких 4,6 тисяч штук – таблетки з вмістом психотропів. Також знайдено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи та інші речові докази.

Операцію із затримання учасників групи проводили Національна поліція та Служба безпеки України. Як стало відомо ZAXID.NET із власних джерел, щонайменше одного підозрюваного затримали у Львові.