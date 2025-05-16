Суд розглядав справу у закритому режимі

Шептицький міський суд Львівської області виніс вирок уродженцю села Борятин Шептицької громади за секс з неповнолітньою, яка не досягла 16-річного віку. Винуватцю призначили умовне покарання.

За матеріалами справи, 22 лютого 2025 року близько 23:00 обвинувачений перебував з неповнолітньою у квартирі. При цьому знаючи, що вона не досягла 16-річного віку, вступив з нею у статеві відносини з метою задоволення своєї статевої пристрасті.

Під час розгляду справи в суді, яка слухалася в закритому режимі, обвинувачений свою вину визнав та розкаявся.

Обираючи міру покарання суд врахував, що обвинувачений є людиною молодого віку, неодружений, раніше несудимий, на диспансерному обліку у лікаря психіатра та лікаря нарколога не перебуває.

Вироком суду чоловіка визнали винним у вчиненні дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 16-річного віку (ч. 1 ст. 155 ККУ), та призначили рік обмеження волі. Водночас суд звільнив його від основного покарання, встановивши рік іспитового терміну.