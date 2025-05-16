Штаб-квартира «Голосу Америки» у Вашингтоні розташована за два квартали від Капітолія США

Адміністрація президента США Дональда Трампа виставила на продаж будівлю штаб-квартири «Голосу Америки» у Вашингтоні. Її включили до списку прискореної ліквідації для оптимізації урядової нерухомості. Про це у четвер, 15 травня, повідомив Bloomberg.

Штаб-квартира «Голосу Америки» розташована за два квартали від Капітолія США. Історична будівля площею 93 тис. м2 містить офіси Агентства США з глобальних медіа та Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб. Bloomberg пише, що продати будівлю вирішили на тлі спроб Трампа закрити «Голос Америки» та його дочірні мережі, включаючи «Радіо Свобода» та Фонд відкритих технологій.

Серед інших об'єктів нерухомості, які виставили на продаж останніми тижнями, є федеральні суди в Лос-Анджелесі та Клівленді та лабораторія Служби безпеки.

«Продаж штаб-квартири «Голосу Америки» може залишити працівників та підрядників державних міжнародних новинних мереж просто неба, навіть якщо їм вдасться домогтися скасування скорочення фінансування Трампом через Конгрес або суди», – зазначає агенство.

У суботу, 15 березня, Дональд Трамп підписав указ про скорочення USAGM, яке є материнською компанією «Голосу Америки» та «Радіо Свобода», які фінансував уряд США. В указі йдеться, що причиною скорочення є «боротьба з бюрократією». Раніше, 7 березня, департамент ефективності уряду США (DOGE), яким керує Ілон Маск, звільнив з «Голосу Америки» журналіста Остапа Яриша.

Керівник української служби «Голосу Америки» Руслан Петричка 16 березня підтвердив, що всіх працівників служби відправили в адміністративну відпустку.

Згодом Білий дім опублікував перелік претензій до «Голосу Америки». Адміністрація Дональда Трампа не була задоволена, зокрема, тим, що кілька репортерів медіа у своїх соцмережах критикували нового президента та те, що керівництво «Голосу Америки» не називало ХАМАС терористами.

Журналісти «Голосу Америки» 21 березня подали колективний позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа та спеціальної радниці Агентства глобальних медіа (USAGM) Карі Лейк через рішення закрити медіа, яке фінансували платники податків.

Федеральний суд у Вашингтоні у вівторок, 22 квітня ухвалив рішення, яке зобов’язує адміністрацію президента США Дональда Трампа відновити роботу «Голосу Америки» та кількох дочірніх новинних агенцій.