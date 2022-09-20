У масовому похованні знайшли 445 тіл, у 99% з них є ознаки насильницької смерті

У перші дні окупації Ізюма Харківської області російські військові забороняли місцевим ховати вбитих людей, але потім дали дозвіл, бо нести тіла в ліс було складно, пише «Українська правда» з посиланням на матеріал французької газети Le Monde.

55-річний Віталій, працівник місцевої ритуальної служби, який займається похованнями з 2004 року, розповів журналістам, що під час операції з розмінування у сосновому лісі на околицях звільненого від росіян Ізюма було виявлено 445 індивідуальних поховань. За словами Віталія, лише він із дев’ятьма колегами за останні півроку поховав близько 750 тіл, у тому числі 445 у місці масового поховання. Це – вп’ятеро більше похоронів, ніж було у мирний час. За словами Віталія, всі загиблі, за винятком кількох, були цивільними особами.

Віталій пригадав, що після початку повномасштабного вторгнення у лютому і бомбардувань вулиці були «повні трупів». 114 тіл знайшли після обстрілу двох будинків біля річки в середині березня.

«Спочатку окупанти забороняли нам когось ховати, казали, що зроблять це самі», – розповів працівник ритуальної служби.

Але міст, який розділяє місто, також зруйнований, тому тіла доводилося перевозити по одному, пішки, по складеному з дощок пішохідному мосту. Російська армія здалася – і команда Віталія отримала дозвіл на поховання.

У сосновому лісі окупанти облаштували одну зі своїх баз. До стратегічних російських об'єктів за некрополем трунарів не підпускали, тому поховання доводилося проводити за межами кладовища.

Вочевидь, ідеться лише про одне з місць масових поховань, влаштованих в Ізюмі.

Нагадаємо, російські війська втекли з Ізюма 10 вересня, залишивши чимало військової техніки.

15 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що після деокупації Ізюма Харківської області у місті виявили масове поховання людей. Правоохоронці тоді заявили, що це – найбільше поховання мирних мешканців, виявлене за час війни.

На 19 вересня зі стихійного кладовища в Ізюмі ексгумували 146 тіл загиблих. Серед них є жінки й діти. Людей росіяни катували у відділку поліції та інших місцях.

Правоохоронці знаходять серед похованих тіла чоловіків зі зв’язаними руками, переломами щелеп, відрізаними геніталіями та іншими слідами знущань. Загалом ознаки насильницької смерті мають 99% похованих.

Організація Об’єднаних Націй пообіцяла направити місію до місця масових поховань в Ізюмі, виявлених після звільнення міста від російської окупації.