Наразі ексгумували 146 тіл, більшість належать мирним жителям

В деокупованому Ізюмі на Харківщині ексгумували вже 146 тіл. Переважна більшість загиблих –цивільні. Серед ексгумованих тіл виявили два дитячі, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Триває ексгумація тіл загиблих із місця масового поховання в Ізюмі. За цей час ексгумовано 146 тіл, переважна більшість з яких – це цивільні особи, в тому числі 2 дітей», – повідомив Синєгубов.

За його словами, у частини загиблих є ознаки насильницької смерті, є тіла зі зв'язаними руками та слідами катувань. На тілах також виявили мінно-вибухові травми, осколкові та колото-різані поранення.

Олег Синєгубов розповів, що всі тіла направляють на судово-медичну експертизу для остаточного з'ясування причин смерті. Також він зазначив, що зібрані української владою докази обов'язково будуть використані в міжнародних судах, щоби військові злочинці були покарані.

Нагадаємо, у звільненому від окупантів Ізюмі на Харківщині виявили одне з найбільших поховань від початку повномасштабної війни Росії проти України, де закопані понад 400 тіл. Також там знайшли братську могилу, в якій поховано 25 українських воїнів. Ознаки насильницької смерті мають 99% тіл.

Українські воїни звільнили Ізюм 11 вересня. Місто перебувало під контролем окупантів із початку квітня, окупації передували блокада й важкі бої.