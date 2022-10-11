З Росії вдалось повернути майже чотири десятки викрадених дітей

Додому повернулись 37 дітей, депортованих окупантами з Харківщини до Кабардинки в Російській Федерації. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.

«Наприкінці серпня малих примусово вивезли з Харківщини до російського смт Кабардінка (біля Геленджика), незважаючи на те, що у всіх є батьки. Наразі – за сприяння Мінреінтеграції – родини возз’єдналися та перебувають у безпечному місці на Закарпатті», – йдеться у повідомленні.

Їх розмістили у нещодавно відремонтованих та обладнаних приміщеннях для внутрішньо переміщених осіб у селах Білки та Горінчово за сприяння Закарпатської ОВА. Міжнародні організації передали речі першої необхідності.

«Процес повернення був важким, але завершився успішно. Щоб забрати своїх дітей, батьки проїхали довгий шлях декількома країнами Європи», – повідомили у міністерстві.

У відомстві попросили кожного, хто має будь-яку інформацію про незаконне вивезення дітей до РФ, зателефонувати на цілодобову гарячу лінію 16-48 та до Департаменту кризового реагування Мінреінтеграції: 050-562-03-13.